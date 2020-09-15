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Denetimden kaçan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Son dakika haberi... 'nın Akyazı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin denetiminden kaçan motosiklet sürücüsü, girdiği pasajda aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2020
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Denetimden kaçan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakasız ve tescilsiz motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe merkezinin farklı yerlerine kontrol noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerinin denetiminde, plakasız ve tescilsiz 7 motosiklet çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü. Kask takmayan birçok motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Denetimden kaçan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı DENETİMDEN KAÇAN SÜRÜCÜ MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP KAÇTI

Bu arada, denetimi fark edip kaçmak isteyen bir motosiklet sürücüsü ise yakınlardaki bir pasaja girdi.

Motorize jandarma ekiplerinin takip ettiği sürücü, motosikletini pasajda bırakarak kaçtı.

Ekipler terk edilen motosikleti pasajdan çıkardı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün pasaja girme anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda, kovalamacadan kaçan sürücünün motosikletiyle pasaja hızla girmesi, motorize jandarma ekiplerinin gelip motosikleti pasajdan çıkarması yer alıyor.

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