Diyarbakır’da koronavirüsü yenen aile hekimi: Tedbirsizliği görünce çok üzülüyorum

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLDÜM"

Koronavirüsü yenmeyi başaran Dr. Osman Tulan, ölümün hiçbir zaman aklına gelmediğini ve bu hastalığı yenip işinin başına gelmeyi hedeflediğini ifade etti. Koronavirüs yönelik alınan tedbirlere uyulmamasında üzüntü duyduğunu anlatan Tulan, "Bunu da inşallah başardım. Uzun bir süreçti. Tedavim 3 hafta devam etti yoğun bakımda. Bizlere karşı ilgi alaka çok iyiydi. Lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerini tarif edilen biçimde takın ve hijyen kurallarına uyun. Tedbirsizliği gördükçe üzüldüm. Hastalık ciddiye alınmıyor. Eğer ciddiye almış olsaydılar, hastalık bu aşamaya gelmezdi. En küçük şikayeti olduğu zaman ateş ya da yutkunmada zorluk yaşandığı zaman veya yorgunluk yaşandığında hepsinin bir arada olmasına şart değil. Bunlardan bir belirti olması bile yeter. Ben de yalnız ağız kuruluğu vardı, onun dışında hiçbir belirti yoktu" dedi.