Bursa'da 19 yaşındaki kayıp kızdan gözü yaşlı annesine "yetiş" çağrısı!

Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor. Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.