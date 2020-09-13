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Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

'den 'ye gelen bir uçakta kökenli siyahi bir kadın ve bir erkek arasında 'ırkçılık tartışması' çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun 'nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

İngiltere'nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.

Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

Son dakika: Londra Türkiye uçağında ırkçı saldırı! İngiliz adam siyahi kadını böyle yumrukladı

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