Pankartı gören şaka zannetti! İzmir'de şaşkına çeviren olay

Öğrencilerin günde sadece 2 saat bahçeye çıktığını belirten Taçgel, "Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam birer saat olmak üzere bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz. Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok. Çocuklarımızı çağdaş bir şekilde Türk toplumuna kazandırmaya devam edeceğiz. Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişini hayata bakışı da olumlu olmaz" diye konuştu.