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Hayvanları otlatıyorlardı! 2 çocuğun üzerine yıldırım düştü

'in Akçakent ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan 15 yaşındaki hayatını kaybederken, 16 yaşındaki ise yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Hayvanları otlatıyorlardı! 2 çocuğun üzerine yıldırım düştü

Olay, akşam saatlerinde Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde meydana geldi. Kendilerine ait büyükbaş hayvanları arazide otlatan Ramazan Dikmen (16) ve Samet Baran'ın (15) üzerine yıldırım düştü. İki arkadaş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araziye gelen sağlık ekipleri yaralı Dikmen ve Baran'ı Çiçekdağı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ramazan Dikmen'in ise, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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