13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mehmetçikten duygulandıran hareket

Mehmetçikten duygulandıran hareket

’te devam eden Yıldırım-11 Herakol Operasyonu'nda kırsal alanda kaybolan keçi tarafından bulundu. Susuzluktan bitkin düşen keçiye Mehmetçik kompozitinden su içirerek susuzluğunu giderdi. Duygulandıran bu davranış sosyal medyada büyük beğeni topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
ABONE OL
Mehmetçikten duygulandıran hareket

Terör örgütü 'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Yıldırım-11 devam ederken, kırsal alanda kaybolmuş bir keçi bulan susuzluktan bitkin düşen keçiye kompozitinden su içirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı Mehmetçik, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı. Paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA