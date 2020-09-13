Mehmetçikten duygulandıran hareket

Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı Mehmetçik, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı. Paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verildi.