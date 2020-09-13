13 Eylül 2020, Pazar
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Kahramanmaraş'ta yaşayan Aziz Ş. PKK propagandasından tutuklandı

'ta yaşayan 55 yaşındaki Aziz Ş., sosyal medyada yaptığı propagandasından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Aziz Ş., tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Kahramanmaraş'ta yaşayan Aziz Ş. PKK propagandasından tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen Aziz Ş. (55) polis tarafından yakalandı. Aziz Ş., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranması olan Aziz Ş.'nin saklandığı adresi tespit etti.

İlçe merkezideki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aziz Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aziz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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