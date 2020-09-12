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Polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sıklaştırdı

Toplum Destekli Polisler, 'nde maskesiz gezen kişileri uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimde vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde taktığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2020
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Polis ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sıklaştırdı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm genelinde takılması zorunlu olan maskeye ilişkin Toplum Destekli Polisler, 'nde denetim yaptı.

Maske takmayan vatandaşları uyaran polis ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimde kimi vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde taktığı görülürken, kiminin ise polis ekiplerinin uyarılarının ardından taktığı gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri, korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Denetimden memnun olduğunu dile getiren Özcan Öztürk isimli bir vatandaş, kendisinin maskesini sürekli taktığını, takmayanların da takması gerektiğini belirtti.

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