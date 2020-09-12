Güzellik salonuna giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Soyunma odasında gizli çekim...

Birçok genç kadının güzelleşmek için gittiği salonda bir skandal yaşandı. Olay 2 Ağustos günü Bayrampaşa'da bulunan güzellik salonunda gerçekleşti. 20 yaşındaki genç kadın E.Y., solaryuma girmek için güzellik salonuna gitti.

Soyunma odasında üzerinin değiştirirken cep telefonu ile kayda alındığını fark edince hemen mekan sahibine koştu. Mekan sahibi Y.Ç, genç kadının şikayeti üzerine cep telefonun sahibini aradı ve kasiyer olarak çalışanı S.B. olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞAN KAYIT ALTINA ALDI

Genç kadının çıplak görüntüsünü kayıt altına alan kişinin güzellik salonunda kasiyer olarak çalışan 22 yaşındaki S.B. olduğu anlaşıldıktan sonra genç kadın ve mekan sahibi S.B. hakkında şikayetçi oldu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma esnasında S.B.'nin suçunu kabul etmesinin ardından genç adam hakkından iddianame hazırlandı.

DAVA AÇILDI

Güzellik salonuna gelen genç kadınları bu şekilde taciz eden genç S.B., cinsel taciz özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza mahkemesinde görülecek.