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Son dakika: Osmaniye'de orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı

Son dakika haberine göre 'nin Düziçi ilçesi Zindağan Nacar mevkisinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Osmaniye'de orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

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