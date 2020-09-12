Son dakika: Osmaniye'de orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Zindağan Nacar mevkisinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabah saatlerinde tekrar başlandı.
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İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale ediliyor.