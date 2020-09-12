Antalya’nın gözlerden uzak antik kenti; Trebenna

"Antalya'nın kent sınırları içerisinde bunca yakın olup da bilinmeyen ve araştırılmamış yüzlerce kalıntı ve yerleşimle birlikte Trebenna'yı da detaylı değerlendirip arkeolojik tarihini ortaya koyduk" diyen Prof. Dr. Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse 20 yıl önce yaptığımız bu çalışma bilim ötesinde koruma için de önem taşıyordu. Tüm tespitlerimizi Koruma Kurulu'na sunup tescillerini sağlamak önemli bir misyondu. Bugün ne çok eksildiklerini görünce hiç olmazsa kağıt üzerinde korumuş olduğumuzu görmek minik bir mutluluk kaynağı olmuştur."