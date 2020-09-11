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Karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Karantina kuralını ihlal eden 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 328 personelin katılımıyla 900 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri de 180 ticari taksi ile 322 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 457 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira paza cezası kesildiği ifade edildi.

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