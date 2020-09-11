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Son dakika: 39 yaşındaki akademisyen Dr. Melih Onuş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti |Bartın Üniversitesi

Son dakika haberleri... ’nde görevli Öğretim Üyesi Dr. yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: 39 yaşındaki akademisyen Dr. Melih Onuş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti |Bartın Üniversitesi

Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde 'da bulunurken korona virüse yakalandı. Dr. Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.

Bartın Üniversitesi'de Dr. Onuş'un koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

tarafından yayınlanan mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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