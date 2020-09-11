Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara'da bulunurken korona virüse yakalandı. Dr. Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.