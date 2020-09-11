Çanakkale'de temizliğe gittiği evden 92 bin lira çaldı

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan S.S., evindeki 10 bin 400 euronun çalınması üzerine polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, parayı eve temizliğe gelen N.K.'nin çaldığını tespit etti. N.K., Kepez Beldesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. N.K.'nin, çaldığı altını bozdurup 11 bin liralık altın aldığı, gerisini de harcadığı belirlendi.

KENDİ EVLERİNDEN DE 35 BİN LİRA ÇALMIŞ

N.K.'nin 6 yıl önce de kendi evlerindeki 35 bin TL'yi aldığı, ailenin parayı eve giren hırsızların çaldığı düşüncesiyle polise başvurduğu, yapılan çalışmayla gerçeğin ortaya çıkarıldığı belirtildi. N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.