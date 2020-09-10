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İstanbul'da otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü

Sarıyer’de Baltalimanı Mahallesi 'ta saat 15.30 sıralarında otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Sokak sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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İstanbul'da otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü

Kaynak Sokak'ta Salih Avşar'ın park halindeyken bindiği otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kırlangıç Sokak'ta kaldırıma çarpan otomobil sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

EKİPLER ÇAĞRILDI

Gürültüyü duyan sokak sakinleri evin bahçesinde ters dönmüş otomobil görerek yardımı koştu Sürücüyü otomobilden sıkıştığı yerden çıkartan sokak sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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