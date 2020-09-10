10 Eylül 2020, Perşembe
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Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

emniyet ekipleri, üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Y.B.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Y.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
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Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Antalya'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Y.B., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Manavgat ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Y.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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