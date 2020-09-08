İsrail'de en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

İsrail'de son olarak 3 Eylül'de bir günde 3 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bunun virüsün ülkede görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu açıklanmıştı.