Mardin'de 2 mahalle karantina altına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mevsimlik işçilerin sirkülasyonu nedeniyle iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbirin alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığına yer verilen açıklamada, "İlçemize bağlı Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu ve işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri için son günlerde Kovid-19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı 14 gün boyunca karantina uygulaması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.