07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenilsi daha eklendi.

İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada İSTANBUL TRAFİĞİNDE “ÇİĞ KÖFTELİ” KADIN TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

Son olarak mega kentin çeşitli ilçelerinde otomobille seyir eden kadın bir sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan trafiği tehlikeye düşürdü.

TEPSİDEN ÇİĞ KÖFTE YİYEREK SEYRETTİ

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden yedi. Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA