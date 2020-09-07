İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

TEPSİDEN ÇİĞ KÖFTE YİYEREK SEYRETTİ

Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi. Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.