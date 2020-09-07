07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İdlib şehidi Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

İdlib şehidi Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

'nin bölgesinde yaralandıktan sonra şehit olan 28 yaşındaki 'ın naaşı babaocağı 'e getirildi. 'ın evli ve 3 yaşında 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
İdlib şehidi Serdar Aslan'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (28) cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Şehit Aslan'ın cenazesi askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, askeri erkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehit Serdar Aslan'ın naaşı toprağa verilecek.

Şehit Aslan'ın evli ve 3 yaşında 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İdlibdeki terör saldırısında yaralanan asker şehit oldu İDLİB'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA