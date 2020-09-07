Adıyaman’da takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Gece saatlerinde Yenisanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.
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06 TDE 34 plakalı Renault marke otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü.
SIRRA KADEM BASTIN
Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde ne sürücü nede otomobilde kimseyi göremedi.
OTOMOBİL ÇEKİLDİ
Sürücünün olay yerinde otomobilini bırakarak kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarlada yaptıkları aramada sürücüye ulaşamayınca otomobil çekici ile otoparka çekildi.