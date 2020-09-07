Adıyaman’da takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

06 TDE 34 plakalı Renault marke otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

SIRRA KADEM BASTIN

Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde ne sürücü nede otomobilde kimseyi göremedi.