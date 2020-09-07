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Adıyaman’da takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

Gece saatlerinde Yenisanayi Mahallesi yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü sonrası kayıplara karıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Adıyaman’da takla atan otomobil sürücüsü kayıplara karıştı

06 TDE 34 plakalı Renault marke otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

SIRRA KADEM BASTIN

Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde ne sürücü nede otomobilde kimseyi göremedi.

OTOMOBİL ÇEKİLDİ

Sürücünün olay yerinde otomobilini bırakarak yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarlada yaptıkları aramada sürücüye ulaşamayınca otomobil çekici ile otoparka çekildi.

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