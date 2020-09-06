06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da evin çatısını uçuran şiddetli rüzgar yangına neden oldu

Malatya'da evin çatısını uçuran şiddetli rüzgar yangına neden oldu

'da etkili olan nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın etkisiyle savrulan saç levhaların elektrik tellerine çarpması sonucunda ise çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
ABONE OL
Malatya'da evin çatısını uçuran şiddetli rüzgar yangına neden oldu

'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar (Karanlıkdere) Mahallesi'nde bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak savrulan bazı saç levhaların elektrik tellerine çarpması sonucunda çıktı. Yangında Hasan Şahin ve Hacı Ömer Şahin kardeşlerin evlerinde maddi hasar meydana gelirken, bir miktar ağaçlık alan ise zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

Öte yandan, kent genelinde etkili olan şiddetli fırtınanın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA