06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bulgaristan’dan Türkiye’ye 18 kilo kokain sokmak isterken yakalandılar

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 18 kilo kokain sokmak isterken yakalandılar

’dan ’ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının arac��nda 18 kilo kokain ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
ABONE OL
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 18 kilo kokain sokmak isterken yakalandılar

Dereköy Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Malko Tırnovo gümrüğünden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının özel aracında yaklaşık 2 milyon değerinde ve 17 paket halinde 18 kilo kokain ele geçirildi.

Bulgaristan gümrük yetkilileri uyuşturucunun aracın yedek lastiğinin bulunduğu kısımda gizlendiğini duyurdu.

Yakalananlardan birinin kadın diğerinin erkek olduğu bildirilirken, adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz bulunduğu kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA