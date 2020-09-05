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Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

'da, asker uğurlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan eğlencelerde tedbirleri unutuldu. Polis ekipleri, kalabalığa anons yaparak kontrolsüz eğlenceleri sonlandırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi.

Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü.

Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Sosyal mesafenin ortadan kaltığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi.

Yine asker uğurlaması yine skandal! Ankara'da dehşete düşüren görüntüler

Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

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