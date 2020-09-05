05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dümeni kilitlendi! Yalova'da feribot karaya oturdu!

Dümeni kilitlendi! Yalova'da feribot karaya oturdu!

'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribot, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
ABONE OL
Dümeni kilitlendi! Yalova'da feribot karaya oturdu!

Yalova'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'dan saat 23.59'da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden 'Kanuni Sultan Süleyman' isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalova'da İDO iskelesine yanaşmak için manevra yaptı.

Dümeni kilitlendi! Yalovada feribot karaya oturdu! DÜMENİ KİLİTLENDİ! YALOVA'DA FERİBOT KARAYA OTURDU!

İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı. Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu.

Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi. Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA