Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü. Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı. Gün içerisinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.