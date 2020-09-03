Ankara'nın Çubuk ilçesinde orman yangını

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, Ankara Valiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapıldı" denildi.

