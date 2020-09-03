03 Eylül 2020, Perşembe
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Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Son dakika haberi... 'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. 'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama

Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.

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