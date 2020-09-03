Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Son dakika haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde patlama meydana geldi. Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kale Mahallesi'nde kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.
Patlamada yaralılıların olduğu öğrenildi.