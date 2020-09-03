03 Eylül 2020, Perşembe
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Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

'da, kamyona arkadan çarpıp, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü E.G. yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaza, dün gece, D-100 yolu Organize Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.G.'nin kullandığı 67 ZZ 094 plakalı minibüs, aynı yönde giden M.A. yönetimindeki 14 BU 029 plakalı kamyona arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü E.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, E.G.'yi ilk müdahale sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

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