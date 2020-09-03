İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi.