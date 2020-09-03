İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon
Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından yasa dışı silah imalathanesine yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan materyal yakalandı. İmalathanenin resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi'de, yasa dışı silah imalathanesi olduğu tespit edildi.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi.
RESMİ KAYITLARDA TEKSTİL ATÖLYESİ
İmalathanenin resmi kayıtlarda tekstil atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.