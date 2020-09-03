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İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından yasa dışı imalathanesine yapılan operasyonda çok sayıda tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan materyal yakalandı. İmalathanenin resmi kayıtlarda atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Sultangazi'de, yasa dışı silah imalathanesi olduğu tespit edildi.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Ekipler tarafından kaçak silah imalathanesine yapılan operasyonda, 51 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 88 adet tabanca namlusu, 48 adet tabanca sürgüsü, 25 adet horoz tertibatı, 400 adet fişek, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet torna makinesi, 1 adet namlu açmaya yarayan masa üstü matkap, 1 adet hava basınçlı makine ve çok sayıda silah imalatında kullanılan farklı materyaller ele geçirildi.

RESMİ KAYITLARDA TEKSTİL ATÖLYESİ

İmalathanenin resmi kayıtlarda atölyesi olarak gözüktüğü öğrenildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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