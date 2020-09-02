Sık sık görülmeye başlandı! İşte alerjiye en çok neden olan balık

"ALERJİYE EN SIK NEDEN OLAN BALIK HAMSİ"

Balıkçılarda da mesleksel bir risk faktörü olarak balık alerjisinin daha sık görüldüğüne dikkati çeken Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:

"Alerjiye en sık neden olan balıklar sardalye, hamsi, deniz turnası, uskumru, somon balığı, morina balığı, barlam balığı ve sarıkuyruktur. Bilinen en önemli balık ve kabuklu alerjenleri ise parvalbumin, jelatin, hemosyanin, amilaz ve tropomyosindir. Balık alerjisi olan bireylerde türler arasındaki benzer protein yapısı nedeniyle birden fazla balık türüne alerji görülebilir. Farklı balık türleri arasındaki çapraz etkileşimden sorumlu ana alerjen 'parvalbumin'dir."