Mersin'de eski sevgiliden iğrenç şantaj! Okurken mideniz bulanacak

Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek, tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek, şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak, tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.