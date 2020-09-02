İşte koronavirüs aşısı bulunduktan sonra dünyayı bekleyen en önemli sorun!

Yeni mRNA aşılarından beşi şu anda küresel olarak insanlar üzerinde test ediliyor ve bu alanda en çok umut vaat edenler arasında yer alıyor. Ancak Antarktika düzeyinde soğutulmaya duyulan bu aşıların tedariği için gerekli teknolojiyi sağlamak belirli bir maliyeti beraberinde getiriyor.