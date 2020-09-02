EBA cep canlı ders giriş: EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? Uzaktan eğitim ders programı
EBA cep uygulaması nasıl indirilir? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim süreciyle başladı. Bu süreçte en çok aranılanlar arasında EBA cep uygulaması yer aldı. Canlı ders programlarını takip etmek isteyen öğrenciler cep uygulamasının nasıl indirileceğini araştırıyor. Google Play Store ve App Store cihazları için birkaç adımda indirilen uygulamaya ilişkin merak edilenleri derledik. Pek, EBA cep canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte uzaktan eğitim ders programı...
EBA cep uygulaması, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası geçilen uzaktan eğitim sürecinde EBA mobil uygulaması 8 Nisan itibarıyla Android işletim sistemi kullanan cihazlarda toplam 7 milyon 120 bin, iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda ise EBA mobil uygulaması 1 milyon 460 milyon kez indirilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim sürecinde yeniden gündeme gelen EBA cep uygulaması için araştırmalar sürüyor. Peki, EBA cep canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte uzaktan eğitim ders programı...
EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
EBA mobil uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla indirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde eğitime dair birçok materyal kolayca görüntülenebiliyor.
EBA MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (ANDROİD)
EBA MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (iOS)
İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;
"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."
EBA TV DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden sınıf, ders saati ve ders tekrar saati paylaşıldı.
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.