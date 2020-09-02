EBA cep canlı ders giriş: EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? Uzaktan eğitim ders programı

EBA cep uygulaması, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası geçilen uzaktan eğitim sürecinde EBA mobil uygulaması 8 Nisan itibarıyla Android işletim sistemi kullanan cihazlarda toplam 7 milyon 120 bin, iOS işletim sistemi kullanan cihazlarda ise EBA mobil uygulaması 1 milyon 460 milyon kez indirilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim sürecinde yeniden gündeme gelen EBA cep uygulaması için araştırmalar sürüyor. Peki, EBA cep canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA cep uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte uzaktan eğitim ders programı...

EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

EBA mobil uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla indirilebiliyor. Bu uygulama sayesinde eğitime dair birçok materyal kolayca görüntülenebiliyor.

EBA MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (ANDROİD)

EBA MOBİL UYGULAMA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (iOS)

İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;

"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."