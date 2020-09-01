'Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi' başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından, önümüzdeki 10 yılda Türkiye Tarımı'nın yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.

ÜÇÜNCÜ WEBİNAR YARIN

Webinar'ın ana mesajını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" sloganıyla başlattığı atıksız sofralar seferberliği oluşturuyor. Webinara'ya www.tarimormanzirvesi.com adresinden canlı olarak katılım mümkün. Üçüncü Webinar 'Katmadeğerli Üretim ve Geleceğin Tarım Uygulamaları' başlığıyla yarın gerçekleşecek.