Kocaeli'de arsa dolandırıcıları tapu memuruna takıldı

KIZIYLA KANDIRA'DA OTURUYOR

Memur, gayrimenkul sahibinin neden kendisinin gelmediğini sorunca Kastamonu'daki kızının yanında kaldığını, Serdar isimli damadının yanından bu vekâleti verdiği yanıtını aldı. Bu kez de TKGM ile Nüfus müdürlükleri arasındaki sistemde yapılan sorgulamada taşınmaz sahibinin Serdar isimli bir damadının olmadığı ve Kastamonu'da oturan bir kızının bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine tapu memuru, Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak taşınmaz malikinin Kandıra'da babasıyla birlikte yaşayan kızına ve M.G.'ye ulaştı. Onların da böyle bir vekâlet vermedikleri öğrenildi.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI

Noterden vekâletin sahte nüfus cüzdanı ve dublör kullanılarak alındığı anlaşıldı. Tapuda sorgulamanın uzaması üzerine durumdan şüphelenen sahte vekil N.B. ile arsayı bir şirket adına almak isteyen kişi tapudan ayrıldı. Ancak polisin kaçan şahısların kimliklerini tespit ederek, dosyayı Kandıra Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirdiği bildirildi.