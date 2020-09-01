01 Eylül 2020, Salı
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Son dakika: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını

'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 16.20'de başlayan yangına 16.36 itibarıyla ilk müdahale yapıldı. 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Nevzat Ceylan, aynı bölgede dün de çıktığını belirterek, "Kaymakamlığın talimatları doğrultusunda tehlike oluşturabileceği düşüncesiyle Nallıgölcük ve Beyalan mahallelerinin boşaltılmasına karar verildi." dedi.

Ceylan, havadan ve karadan yangına müdahale edildiğini de aktardı.



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