Son dakika: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman yangını

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 16.20'de başlayan yangına 16.36 itibarıyla ilk müdahale yapıldı. 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



