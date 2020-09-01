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Polis ve bekçi birbirine girmişti! Şırnak Valiliğinden flaş açıklama

Son dakika haberi... Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Polis ve bekçi birbirine girmişti! Şırnak Valiliğinden flaş açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezindeki sanayi kontrol noktasında görevli personel arasında çıkan kavgayla ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Polis ve bekçi birbirine girmişti! Şırnak Valiliğinden flaş açıklama POLİS VE BEKÇİ BİRBİRİNE GİRMİŞTİ! ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi Sanayi Kontrol Noktası'nda görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup, bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir."

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