Koronavirüsün belirtisi olan boğaz ağrısıyla ilgili hastaneye başvurular arttı

Prof. Dr. Gerek, en çok vakaların kalabalığa fazla maruz kalan kişilerden geldiğini ifade ederek "Kurban Bayramı'nda da büyük aile toplulukları bir araya geldi. Beraber yemek yediler. Düğünler, nişanlar yapıldı. Tatile birlikte gidenler oldu. Vakaların en çok bu beraberlikten kaynaklandığını görüyoruz. Kendini koruyan, tedbirlere uyan kişilerde bunu daha az gördük. Tedbirlere uyarsanız, virüse yakalanma ihtimaliniz çok düşük." diye konuştu.

Grip sezonuna yaklaşırken maske kullanmanın gripte bulaştırıcılığı azaltacağını vurgulayan Gerek, "Maske kullanımını sadece Kovid olarak düşünmeyin. Nezle, grip gibi viral yollu enfeksiyonda bizi, karşımızdaki hastayı koruma konusunda da katkısı var." uyarısında bulundu.