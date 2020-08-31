31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Van'da araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

Son dakika haberi... 'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. 'ler, kontrollü olarak imha edildi.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Van'da araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Vanda araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi VAN'DA ARAZİYE TUZAKLANAN 2 EYP İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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