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Son dakika: Minibüs çarpmıştı! Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi... 'da, resim öğretmeni motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki 'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, orta refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan Pelin Çakır'ın motosikletine minibüsün çarptığı anlar görülüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Minibüs çarpmıştı! Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada

Kaza, 24 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında Burdur-Tefenni Yolu üzerindeki yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüs ile özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Pelin Çakır'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında başındaki kask parçalanan Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Minibüs çarpmıştı! Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada MİNİBÜS ÇARPMIŞTI! PELİN ÖĞRETMENİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Çakır, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



KAZA ANI KAMERADA

Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor. Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma, motosiklet ise yola savruluyor.

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