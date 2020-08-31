Denizli'de ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu

İlçeye bağlı Yakacık Mahallesi Elmalı mevkisinde geçen hafta ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiler, gürültü üzerine gittikleri tarlada, dev bir çukur oluştuğunu gördü.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, obruğun 5 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğunu tespit etti. Çukurun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

"ÇOK SAYIDA İŞÇİ VAR"

Mahalle sakinlerinden Ömer Çavuş, bölgede ilk kez obruk gördüklerini belirterek "Burada oluşan büyük çukur korkumuzu ve tedirginliğimizi artırdı. Çünkü herkes tarlada çalışıyor. Bölgede çalışan çok sayıda işçi bulunuyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını istiyoruz." dedi.