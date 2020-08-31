31 Ağustos 2020, Pazartesi
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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Yolu kapatıp halay çektiler

Arnavutköy'de düğün konvoyunda bir grup vatandaş yolu trafiğe kapattı çekti. Vatandaşların önlemlerini hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Yolu kapatıp halay çektiler

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün konvoyu için toplanan bir grup vatandaş konvoy esnasında yolu trafiğe kapatarak halay çekmeye başladı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere aldırmadan dakikalarca kol kola oyun oynayan vatandaşlar bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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