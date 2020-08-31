A Haber editörü Süleyman Yıldırmaz evlendi

6 yıldır A Haber'de görev alan deneyimli editörlerimizden Süleyman Yıldırmaz, 30 Ağustos Pazar günü Ebru Nur Kılıç ile evlendi.

TEDBİRLERE UYULDU

Mutlu bir yuva için ilk adımını atan Süleyman Yıldırmaz'ın düğün töreni Beykoz'da açık bir alanda gerçekleşti. Düğün töreninde koronavirüs tedbirlerine uyulması, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi dikkat çekti.

SERHAT ALBAYRAK ÇELENK GÖNDERDİ

Turkuvaz Medya Yayın Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Serhat Albayrak da düğün törenine çelenk göndererek tebriklerini iletti. A Haber çalışanları olarak biz de Süleyman Yıldırmaz'a ve eşine mutluluklar diliyoruz.