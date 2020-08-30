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Güzellik yarışması birincisi Demiralp'e hapis cezası

İş insanlarına tuzak kuran bir çeteye üye olmak suçundan 12 yıl 8 ay hapis cezası alan of Eurasia yarışması birincisi 'in cezası Yargıtay'dan döndü. yeniden yargılama yapıp, Demiralp’in cezasını 6 yıl 8 aya indirince, Yargıtay kararı onadı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Güzellik yarışması birincisi Demiralp'e hapis cezası

The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, iş adamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklanıp, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkemede, 'Şantaj' suçundan beraat eden ünlü güzel, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY CEZAYI ONADI
Demiralp hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirdi. Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay cezayı, onadı. Manken Sibel Demiralp geçtiğimiz 20 Haziran günü, tahliye edildi.

Dilek YAMAN-SABAH

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