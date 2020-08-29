İstanbul’da hırsızlar 10 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar! Polis peşlerinde

İddiaya göre, içinde 2 kişinin olduğu ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen bir araç kuyumcunun bulunduğu sokağa gelerek, önce keşif yaptı. Keşiften sonra dükkanın kepengini kırarak açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra kimliği henüz belirlenemeyen başka 3 kişi siyah bir araçla geldi. Hırsızlardan 1'i araçta beklerken, diğer 2'si kuyumcuya girdi.