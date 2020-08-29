29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Öğle yemeğinde tavuk yiyen 3 kardeş, hastaneye kaldırıldı

'ın Ereğli ilçesinde, öğle yemeğinde tavuk yedikten sonra fenalaşan 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Öğle yemeğinde tavuk yiyen 3 kardeş, hastaneye kaldırıldı

Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık köyünde yaşayan M.D (23), S.D. (21) ve E.D.(15) öğle yemeğinde tavuk yedi. Ancak yemekten kısa süre sonra kardeşlerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldıran 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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