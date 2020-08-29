Bursluluk sınavına nerede gireceğimi nasıl öğrenebilirim? MEB 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama
Bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının detayları merak ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ile aileleri sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına sayılı günler kaldı. Öğrenciler, "Bursluluk sınavına nerede gireceğimi nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cevaplar...
Bursluluk sınavına nerede gireceğimi nasıl öğrenebilirim? 2020 bursluluk sınavı giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için hazırlıklar sürüyor. İOKBS'ye başvuru yapan öğrenciler ile velileri sınav giriş belgeleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Sınava sayılı günler kala sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 İOKBS ne zaman? İşte merak edilenler...
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenci T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerleri görüntülenebilecek.
2020 İOKBS NE ZAMAN?
Sınav, 5 Eylül 2020 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
5, 6 ve 7'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilgiler
|25
8. Sınıf:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
|25
Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.):
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
|25
|4
|Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.