Yapılan çizme yardımını ise işte bu sözlerle reddetti: İhtiyacı olanlar alsın görevliler aslın ben almayacağım teşekkür ederim. İhtiyacım yok sadece arabamı istiyorum. Buraya geldim iki saat sonra arabam sele kapıldı arabamı da bulamıyorum memlekete de geri dönemiyorum.