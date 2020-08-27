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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Son dakika haberi... bölgesinde meydana gelen felakette yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Giresun'a ailesi ile birlikte tatile giden , sel felaketinde aracını kaybetti. Ayağında terlikle bir umut aracının bulunmasını bekleyen yaşlı adam kendisine verilen çizme ve yiyecek yardımlarını ise "Benden daha zor durumda olan insanlar var" diyerek reddediyor. Sungur, yaşadıklarını A Haber yurt haberler müdürü 'a anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Sel bölgesinde meydana gelen felakette yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Giresun'a ailesi ile birlikte tatile giden Bahattin Sungur, sel felaketinde aracını kaybetti.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Ayağında terlikle bir umut aracının bulunmasını bekleyen yaşlı adam kendisine verilen çizme ve yiyecek yardımlarını ise "Benden daha zor durumda olan insanlar var" diyerek reddediyor. Sungur, yaşadıklarını A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a anlattı.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Ayağında terlikleriyle çamur içinde selde kaybolan arabasını aradı.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

Yapılan çizme yardımını ise işte bu sözlerle reddetti: İhtiyacı olanlar alsın görevliler aslın ben almayacağım teşekkür ederim. İhtiyacım yok sadece arabamı istiyorum. Buraya geldim iki saat sonra arabam sele kapıldı arabamı da bulamıyorum memlekete de geri dönemiyorum.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

UMUTLARIM BURADA

Umutlarım burada burada olduğunu tahmin ediyorum arabam 3 kilometre yukarıdan sürüklendi. Umutla bekliyorum. Bu benim alın terim. Umurdum arabadaydı artık artık bilemiyorum ne yapacağımı.

Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

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Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

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Son dakika: Giresun'da ayağında terlikleriyle kaybolan aracını arıyor! A Haber'de yürekleri sızlatan sözler: Benden daha zor durumda olan insanlar var

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